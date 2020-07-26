«Рома» — «Фиорентина»: прогноз Максима Калиниченко на матч 36-го тура Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 36-го тура итальянского чемпионата «Рома» — «Фиорентина».
Ставка: победа «Ромы» с форой (–1) за 2.07.
«Фиорентина» меня в этом сезоне особо не впечатляет и интереса не вызывает. Это такой твёрдый середняк Серии А. Дела сейчас у «фиалок» идут не очень, и задумываться им о еврокубках точно пока нет смысла. Не к лицу им.
Хотя можно отметить некоторый успех в последних матчах «Фиорентины». Она уже достаточно давно не проигрывала. За пять встреч все её соперники снизу и сверху так или иначе уступали. У «Ромы» подобная беспроигрышная серия, только она побеждает намного чаще «фиалок».
Думаю, можно ожидать лёгкой победы хозяев, учитывая, что «Рома» в последних турах забивает достаточно много мячей и то, что «Фиорентина» не представляет сколько-нибудь серьёзной опасности. Однако это чемпионат Италии, высшая лига, и откровенно проходных команд здесь нет.
Но «Рома» всё равно сейчас находится в отличной форме, и «фиалкам» будет очень тяжело играть с римлянами на равных. Предлагаю поставить на победу «Ромы» с форой (–1)».
- 26 июля 2020
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