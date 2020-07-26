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«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 26 июля, «Лестер» встретится с «МЮ» в матче 38-го тура АПЛ. Начало — в 18:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!

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1. Дай прогноз на исход матча «Лестер» — «МЮ» на странице акции.
2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.

Уверен, что знаешь исход матча? Оставляй прогноз и получи бесплатную ставку 500 рублей в случае успеха!

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