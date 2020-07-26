«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч 38-го тура АПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют за 1.71.
«Матч не имеет турнирного значения. «Ньюкасл» уже закончил сезон. Давно не может выиграть. «Ливерпулю» же не покорится отметка в 100 набранных очков в этом сезоне. «Ливерпуль» в последнее время больше в удовольствие играет, чем с какой-то турнирной задачей.
Обратил бы внимание на то, что «Ньюкасл» очень давно не выигрывал у «Ливерпуля». Последний раз — в 2015 году. Ну и матч с новым чемпионом — красивая возможность закончить сезон. Без мотивации «Ньюкасл» вряд ли выйдет на эту встречу.
Предвижу открытый футбол. Думаю, примерно может получиться что-то похожее на матч «Ливерпуля» с «Челси», где было 8 забитых мячей. Ставку выберу «обе забьют» с коэффициентом 1,71. Мне кажется, ничего лучше на этот матч и представить нельзя».
- 26 июля 2020
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