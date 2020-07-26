«Лестер» — «Ман Юнайтед»: прогноз Егора Титова на матч 38-го тура чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» за 2.23.
«Решающий матч в чемпионате Англии, который должен решить судьбу места в Лиге чемпионов. Есть расклады, при которых обе команды пройдут в Лигу чемпионов, но нужно, чтобы «Челси» дома проиграл. Не уверен, что такое произойдет.
И «Лестер», и «Манчестер Юнайтед» в последнее время выглядят не очень уверенно. «Лестер» дважды крупно проиграл в выездных встречах. Дома, как правило, играет успешно и не пропускает. «МЮ» до недавнего времени все хвалили, но потом случился проигрыш в матче с «Челси» в полуфинале Кубка Англии, следом «МЮ» не сумел выиграть у «Вест Хэма». Такое ощущение, что подустала команда, финиш сезона дается с трудом. А ведь еще и Лига Европы.
«Лестеру» нужно выиграть. Вариантов нет. Поэтому «Лестер», мне кажется, будет раскрываться. Возможно, не сразу. Постепенно придется раскрыться, сыграть на победу. И вот здесь «МЮ» может этим воспользоваться. На просторе очень хороша команда Сульшера, много быстрых ребят. Думаю, «Манчестер» все-таки заберет три очка в этой встрече, поймав «Лестер» на контратаках».
- 26 июля 2020
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