«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Алексея Андронова на матч АПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.01.
«Наверное, центральный матч в АПЛ в последнем туре. За место в Лиге чемпионов. При каких-то обстоятельствах даже обе команды могут там оказаться. А у «МЮ» есть шанс выиграть и Лигу Европы.
Не думаю, что в этом матче нужно ждать большого количества забитых мячей. Мне кажется, «Лестер» будет предельно осторожен, и главная задача — не дать разгуляться нападению «Ман Юнайтед». Вряд ли и гости будут играть в открытый футбол. Полагаю, матч будет идти до ошибки, до пропущенного мяча. Команда, которая забьет, просто закроется и будет обороняться. Таким мне видится возможный сценарий матча.
Думаю, нужно ставить на «тотал меньше 2,5 мяча» за 2,01. Хороший коэффициент. Слишком важен этот матч, чтобы в нем был атакующий разгул».
- 26 июля 2020
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