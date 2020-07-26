«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Алексея Андронова на матч АПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.01.

«Наверное, центральный матч в АПЛ в последнем туре. За место в Лиге чемпионов. При каких-то обстоятельствах даже обе команды могут там оказаться. А у «МЮ» есть шанс выиграть и Лигу Европы.



Не думаю, что в этом матче нужно ждать большого количества забитых мячей. Мне кажется, «Лестер» будет предельно осторожен, и главная задача — не дать разгуляться нападению «Ман Юнайтед». Вряд ли и гости будут играть в открытый футбол. Полагаю, матч будет идти до ошибки, до пропущенного мяча. Команда, которая забьет, просто закроется и будет обороняться. Таким мне видится возможный сценарий матча.



Думаю, нужно ставить на «тотал меньше 2,5 мяча» за 2,01. Хороший коэффициент. Слишком важен этот матч, чтобы в нем был атакующий разгул».