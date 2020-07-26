«Суонси» — «Брентфорд»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч плей-офф Чемпионшипа

Комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа «Суонси» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Брентфорда» за 2.03.

«Второй матч в плей-офф Чемпионшипа. Мне кажется, намного более предсказуемый, чем первый. В нём будет играть „Суонси“, который чудом пролез в шестёрку сильнейших, в последнем туре одержавший крупную победу. При это их конкурент „Ноттингем Форест“ в последнем туре проиграл с разницей в три мяча. По разнице голов совершенно неожиданно даже для себя этот клуб оказался в плей-офф.



Тем не менее у „Соунси“ совершенно сырая команда, не готовая к АПЛ и не готовая к финалу плей-офф. Играть „Cуонси“ будет с „Брентфордом“, который должен был выходить напрямую. Но вместо этого „Брентфорд“ смазал несколько последних туров. Это какая-то тенденция последних лет Чемпионшипа.



Но так у „Брентфорда“ очень солидная команда. И у „Брентфорда“ сейчас есть идея, что сейчас или никогда. Она у них уже несколько лет. Когда они доводят футболистов до пика, когда с ними либо выходить в АПЛ, либо их продавать.



Если сейчас взять лидеров команды, которыми могли бы заинтересоваться более статусные клубы, то их можно было бы продать чуть ли не за сто миллионов вместе взятых. Поэтому „Брентфорду“, чтобы сохранить команду и чтобы сделать большой шаг вперёд, обязательно нужно выходить в АПЛ.



Думаю, что с „Суонси“ они справятся. Они здесь главные фавориты. Думаю, что осечки в последних турах заставят их играть сильно с первого же матча и „Суонси“ они обыграют уже в первом матче. Я в этом не сомневаюсь. Мой прогноз — победа „Брентфорда“.