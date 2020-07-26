Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз Александра Неценко на матч 38-го тура АПЛ

«Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз Александра Неценко на матч 38-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Челси» — «Вулверхэмптон».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Волки» испытывают серьезную турнирную мотивацию, потому что разница между 6-м и 7-м местом, на котором они могут финишировать, достаточно большая. Если обыграть «Челси» и обойти «Тоттенхэм», то это означает попадание в Лигу Европы. А если остаться на седьмой позиции, то нужно будет ждать кубковой развязки между «Челси» и «Арсеналом», и очень надеяться на победу команды Фрэнка Лэмпарда.

Не забываем, что «Вулверхэмптон» является грозой авторитетов – эта команда по играм в гостях находится в первой пятерке по набранным очкам. Плюс в последних трех турах она набрала 7 баллов из 9 возможных, что показывает хорошую форму команды, которая продолжает играть в Лиге Европы, и готовится к играм плей-офф этого турнира.

Что касается «Челси», то ничья устраивает эту команду – в этом случае она сохранит место в зоне Лиги чемпионов. Но мне кажется, что «Челси» постарается в этом противостоянии победить, тем более домашняя форма на это намекает. Подопечные Френка Лэмпарда выиграли пять последних матчей на «Стэмфорд Бридж».

Кроме того, у «Вулверхэмптона» будут шансы на голы, потому что оборона «Челси» выступает нестабильно – 3 пропущенных мяча от «Шеффилда», 5 от «Ливерпуля». Между ними была скромная победа над аутсайдером «Норвичем» 1:0".

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020