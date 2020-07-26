«Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз Александра Неценко на матч 38-го тура АПЛ

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Челси» — «Вулверхэмптон».



Ставка: обе забьют за 1.91.



«Волки» испытывают серьезную турнирную мотивацию, потому что разница между 6-м и 7-м местом, на котором они могут финишировать, достаточно большая. Если обыграть «Челси» и обойти «Тоттенхэм», то это означает попадание в Лигу Европы. А если остаться на седьмой позиции, то нужно будет ждать кубковой развязки между «Челси» и «Арсеналом», и очень надеяться на победу команды Фрэнка Лэмпарда.



Не забываем, что «Вулверхэмптон» является грозой авторитетов – эта команда по играм в гостях находится в первой пятерке по набранным очкам. Плюс в последних трех турах она набрала 7 баллов из 9 возможных, что показывает хорошую форму команды, которая продолжает играть в Лиге Европы, и готовится к играм плей-офф этого турнира.



Что касается «Челси», то ничья устраивает эту команду – в этом случае она сохранит место в зоне Лиги чемпионов. Но мне кажется, что «Челси» постарается в этом противостоянии победить, тем более домашняя форма на это намекает. Подопечные Френка Лэмпарда выиграли пять последних матчей на «Стэмфорд Бридж».



Кроме того, у «Вулверхэмптона» будут шансы на голы, потому что оборона «Челси» выступает нестабильно – 3 пропущенных мяча от «Шеффилда», 5 от «Ливерпуля». Между ними была скромная победа над аутсайдером «Норвичем» 1:0".