«Вест Хэм» — «Астон Вилла»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Англии

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вест Хэм» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.66.

«В этом матче решается судьба «вилланов», им надо выступить в этом туре не хуже «Уотфорда», и тогда «шершни» вылетят в Чемпионшип. Заочные соперники бирмингемцев будут играть с «Арсеналом», и не факт, что выиграют, поэтому у подопечных Дина Смита неплохие шансы остаться. Правда, «Вест Хэм» сейчас не относится к числу команд, которые по доброте душевной что-то подарят. Мойес в 6 последних турах взял 11 очков из 18 возможных.



Дин Смит и его «вилланы» после провального отрезка в 10 туров (всего 2 очка) сумели взять 7 очков из 9 возможных в споре с «Кристал Пэлас» (2:0), Эвертоном (1:1) и «Арсеналом» (1:0), тоже доказав, что команда умеет собираться в решающий момент. «Молотобойцы» не похожи на Деда мороза, раздающего подарки, да и «вилланам» в открытый бой ввязываться не с руки, ведь у них чуть лучше разница мячей с «Уотфордом». Кроме того, в 15 последних встречах этих соперников общий тотал не пробивался больше 3 мячей».