«Кардифф» — «Фулхэм»: прогноз и ставка на матч плей-офф Чемпионшипа 27 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа «Кардифф» — «Фулхэм».
Ставка: победа «Фулхэма» с нулевой форой за 1.94.
«Собственно, по котировкам букмекеров можно составить довольно исчерпывающее представление о балансе сил. «Дачники» даже на чужом поле поле имеют пусть минимальный, но всё же перевес. Это вполне логично, состав у них действительно покрепче, а оборона — надёжнее.
Статистика очных встреч также полностью на стороне гостей. В 11 предыдущих поединках они потерпели всего одно поражение при пяти победах и пяти мирных исходах. А в нынешнем сезоне зацепили четыре очка из шести возможных: 1:1 на выезде и 2:0 дома. Оба раза «Фулхэм» смотрелся интереснее, хотя в гостях пришлось действовать в меньшинстве с 68-й минуты.
Цена ошибки крайне высока, поэтому аналитики не ждут высокой результативности. На кону успех всего сезона, раскрываться и оголять тылы соперники не рискнут. В то же время нужно отметить, что защита у «Кардиффа» откровенно посредственная. 58 пропущенных мячей — худший показатель в топ-9 Чемпионшипа.
От этого вполне можно оттолкнуться. Победа гостей с нулевой форой идёт за достойный коэффициент 1.94 — более чем надёжная ставка. Альтернативные варианты — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90, а также ИТБ 1 гола «Фулхэма» за 1.84. Задача-минимум для лондонцев — забить на чужом поле».
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