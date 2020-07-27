«Тяньцзинь Тэда» — «Шанхай СИПГ»: прогноз и ставка на матч 1-го тура чемпионата Китая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Китая «Тяньцзинь Тэда» — «Шанхай СИПГ».

Ставка: победа «Шанхая» с форой (-1) за 1.76.

«Разумеется, состав у «Шанхая» гораздо мощнее. Здесь есть сразу несколько знакомых имён: экс-нападающий «Зенита» и «Порту» Халк, бывший полузащитник «Челси» Оскар, а также полузащитник Одил Ахмедов, прекрасно знакомый любителям российского футбола по выступлениям за «Краснодар» и «Анжи».



В минувшем сезоне эта банда заняла третье место, набрав в 30 турах 66 очков. Амбиции с тех пор не изменились, медали — это задача-минимум. А вот «Тяньцзинь Тэда» — типичный середняк чемпионата Китая. По итогам прошлого года оказался восьмым. От топ-3 отстал аж на 25 очков, но и за выживание не боролся.



Отдельной строкой нужно упомянуть статистику очных встреч, после которой отпадают последние сомнения. «Красные орлы» не проигрывают на протяжении 14 поединков. Больше того — в пяти последних матчах они одержали четыре победы с разницей как минимум в два мяча. Неудивительно, что на таком фоне букмекеры практически не сомневаются в успехе гостей. Ставки на лобовую победу «Шанхая» принимаются со скромным коэффициентом 1.48. В принципе, для экспресса пойдёт, но не более того.



Потому придётся выкручиваться. Отталкиваться практически не от чего, поскольку мы ничего не знаем о физическом состоянии соперников. Раз так, лезть в огромные форы не рискнём. Скорее всего, преимущество в индивидуальном мастерстве позволит Халку с партнёрами добыть победу.



От этого и будем отталкиваться. П2 с форой (-1) идёт за крепкий коэффициент 1.76. Вариант посмелее — индивидуальный тотал «Шанхая» больше двух голов за 2.00. В трёх предыдущих очных встречах «красные орлы» отгрузили «Тяньцзиню» аж 12 мячей».