Курс доллара США. Прогноз аналитика: нефть слабо поддерживает рубль

Начальник аналитического управления «Банка Зенит» Владимир Евстифеев дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Рубль провёл нейтральную неделю к доллару, несмотря на заметное ослабление последнего к большинству валют, в том числе и высокодоходных. Рубль выглядит менее интересным для нерезидентов по мере подхода к завершению цикла смягчения денежно-кредитной политики в РФ, поэтому и мы продолжаем наблюдать плавный отток капитала из ОФЗ.



Периодическое усиление санкционной риторики США в отношении РФ также напоминает о среднесрочных рисках российской валюты, особенно в случае победы демократов на президентских выборах в США. Цены на нефть держатся относительно высоко, но для рубля это слабый фактор поддержки. Снижение экспорта в рамках ОПЕК+ ухудшает фундаментальную картину, равно как и восстанавливающийся импорт по мере оживления экономики после карантина. Бюджетное правило очень ограниченно поддерживает рубль и не сможет противостоять внешнему давлению в случае ухудшения ситуации», — сказал Евстифеев.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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