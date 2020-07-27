«Кардифф» — «Фулхэм»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч плей-офф Чемпионшипа

Известный комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч Чемпионшипа «Кардифф» — «Фулхэм».
Ставка: победа «Кардиффа» с форой (0) за 1.97.
«Плей-офф Чемпионшипа — одно из главных развлечений английского футбола, потому что матчи здесь совершенно непредсказуемые. Намного более непредсказуемые, чем матчи плей-офф Лиги чемпионов.
Первый матч «Кардифф» против «Фулхэма», пожалуй, самый сложный для прогноза. Играет четвёртое место против пятого. У «Фулхэма» посильнее состав. Там осталось много футболистов со времен Премьер-лиги. Александр Митрович — лучший бомбардир Чемпионшипа.
Но всё же у «Кардиффа» есть свои козыри, и они кроются в простоте. Даже где-то в примитивной простоте. «Кардифф» — это типично британская команда. Всё, что мы думаем о британском футболе. Бей, беги, борись, подавай — это всё про «Кардифф». «Кардифф» тренирует Нил Харрис. Такой тренер-клише британского футбола, который сменил другого тренера-клише Нила Уорнока. Я думаю, что в плей-офф такие команды зачастую преуспевают.
Я бы поставил «Кардифф» с форой (0). Потому что надо подстраховаться, ведь это очень сложная игра. Да, «Фулхэм» выиграл недавно в регулярке со счётом 2:0, но они сделали это на своём поле. Думаю, что сейчас в Уэльсе «Кардифф» точно не уступит», — сказал Кудрявцев.
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