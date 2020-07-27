Коронавирус. Прогноз инфекциониста: осенью в России не будет сильного всплеска заболеваний

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов дал прогноз на возможную вторую волну заболевания в стране осенью.
«Значительного подъёма, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем. Осенью происходит формирование новых коллективов в образовательных учреждениях и на работе, в связи с этим создаются условия для распространения передающихся воздушно-капельным путём инфекций, включая коронавирус, поэтому может произойти некоторый подъём заболеваемости. Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъёме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний», — заметил Чуланов.
По оценке экспертов, коронавирус может сорвать Олимпиаду в Токио, которую перенесли на 2021 год. Но всё же, скорее всего, Олимпиада состоится в намеченные сроки. Поставить на то, что открытие игр состоится вовремя, можно с коэффициентом 1.30. Это примерно 73% вероятности. Сделать ставку на то, что игры перенесут или отменят, можно за 3.52 (27%).
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