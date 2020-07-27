Букмекеры назвали фаворита Суперкубка России—2020
7 августа в Москве на «ВЭБ Арене» «Зенит» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России—2020. Букмекеры назвали фаворита грядущего противостояния.
По оценке аналитиков, фаворит матча — «Зенит». Команда Сергея Семака выиграла в ушедшем сезоне и чемпионат, и Кубок страны. Поставить на то, что Суперкубок уедет в Питер, можно с коэффициентом 1.53. Это примерно 62% вероятности. Поставить на то, что, как и в прошлом году, Суперкубок достанется «Локомотиву», можно за 2.50 (38%).
Команды уже встречались в матче за Суперкубок в 2019 году. Тогда победу со счётом 3:2 одержал «Локомотив».
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