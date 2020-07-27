Букмекеры: игрок «Уфы» точно пополнит «Спартак» летом 2020 года

Недавно новым генеральным директором московского «Спартака» стал Шамиль Газизов. Ранее этот менеджер работал в футбольном клубе «Уфа». Разумеется, сразу поползли слухи об интересе красно-белых к игрокам команды из Башкортостана.
Букмекеры принимают ставки на то, перейдёт ли футболист «Уфы» в «Спартак» в летнее трансферное окно. По оценке аналитиков, так и будет. Поставить на трансфер можно с коэффициентом 1.29. Это примерно 71% вероятности. Обратный исход эксперты оценили коэффициентом 3.26 (29%).
Спартаковцы ведут переговоры по переходу в клуб игрока из Узбекистана Остона Урунова. Кроме того, слухи связывают с москвичами футболистов «Уфы» Фомина, Неделчару и Табидзе.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 27 июля 2020
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:26
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
- 26 июля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:30