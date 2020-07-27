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Букмекеры: игрок «Уфы» точно пополнит «Спартак» летом 2020 года

Букмекеры: игрок «Уфы» точно пополнит «Спартак» летом 2020 года
Ставки / Прогнозы 0

Недавно новым генеральным директором московского «Спартака» стал Шамиль Газизов. Ранее этот менеджер работал в футбольном клубе «Уфа». Разумеется, сразу поползли слухи об интересе красно-белых к игрокам команды из Башкортостана.

Букмекеры принимают ставки на то, перейдёт ли футболист «Уфы» в «Спартак» в летнее трансферное окно. По оценке аналитиков, так и будет. Поставить на трансфер можно с коэффициентом 1.29. Это примерно 71% вероятности. Обратный исход эксперты оценили коэффициентом 3.26 (29%).

Спартаковцы ведут переговоры по переходу в клуб игрока из Узбекистана Остона Урунова. Кроме того, слухи связывают с москвичами футболистов «Уфы» Фомина, Неделчару и Табидзе.

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