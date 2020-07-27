Курс доллара США. Прогноз специалиста: сдержанные ожидания от ближайшей недели

Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.
«ЦБ продолжил цикл снижения ключевой ставки, опустив её до уровня 4,25%, данное решение оказывает сдержанный эффект на динамику рублевого курса. Напряжённость между США и Китаем снова проявила себя, к тому же слабые данные по американскому рынку труда насторожили инвесторов. В некоторых странах возвращаются ограничительные меры из-за COVID-19, очевидно, что вирусную угрозу еще слишком рано списывать со счетов. На будущей неделе рынки будут ждать сигналов со стороны ФРС, которая проведёт очередное заседание, будет важна риторика. В остальном внешний фон продолжат определять новости в вирусной и геополитической плоскости. По нашим оценкам, на предстоящей неделе курс рубля к доллару может сформироваться в пределах 70,80–72,50», — сказал Покатович.
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