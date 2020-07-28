«Филадельфия» — «Питтсбург»: прогноз и ставка «Чемпионата» на контрольный матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на контрольный матч НХЛ «Филадельфия» — «Питтсбург».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.79.

«Лезть в исход в контрольных матчах смысла нет, хотя трудно отделаться от ощущения, что букмекеры недооценивают «Филадельфию». В принципе, если вы играете ради удовольствия, можно рассмотреть П2 с нулевой форой за замечательный коэффициент 2.26. А вариант попроще — ставки на тотал.



Логика очевидная. Во-первых, обе команды соскучились по полноценному хоккею не меньше нас. На старте сезона результативность зачастую бывает выше привычной, после долгой паузы вполне может получиться то же самое. Впереди большое количество игр, где каждая ошибка рискует оказаться роковой. Пока есть возможность, нужно отвести душу.



На наш взгляд, соперники будут играть без средней зоны: качельный хоккей, много атак и несчастные вратари, которые окажутся чужими на этом празднике жизни. И второй момент — в шести из девяти предыдущих очных встреч забивалось не менее шести шайб. То есть даже в обычных условиях проблем с результативностью не возникало.



Тотал больше 5.5 гола за 1.79 смотрится нормально, можно даже взять тотал больше 6 шайбы за 1.98. Думается, с учётом всех факторов команды способны выдать даже восемь-девять голов на двоих».