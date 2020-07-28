«Интер» — «Наполи»: прогноз и ставка на матч 37-го тура Серии А 28 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Наполи».

Ставка: тотал меньше 28.5 фола за 1.80.

«Лазурно-белым, как и их ближайшему сопернику «Интеру», по большому счёту, в чемпионате Италии бороться не за что. В начале августа возвращаются еврокубки, в которых оба противника принимают участие. У миланцев 5 августа первый матч в Лиге Европы с испанским «Хетафе».



Со стороны клубов было бы логично поберечь и себя и соперника от травм перед ответственными встречами. А при таких раскладах ставка тотал меньше 28.5 фола за коэффициент 1.80 смотрится интересно. К тому же на своём поле миланцы в среднем за игру фолят не более 14 раз, а неаполитанцы на выезде — не более 11. Запас имеется.



При желании можно также проверить тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.72. Дело в том, что в шести из восьми последних очных встреч между «Интером» и «Наполи» забивалось не больше двух голов».