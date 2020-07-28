«Интер» — «Наполи»: прогноз Александра Неценко на матч Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Интер» — «Наполи».



Ставка: обе забьют и меньше 5 мячей в матче за 2.15.



«Давайте поговорим о матче предпоследнего тура чемпионата Италии, в котором «Интер» примет «Наполи». Очень тяжело найти перевес. В нынешнем сезоне команды трижды встречались между собой с учетом Кубка Италии. Во всех встречах был зафиксирован разный исход. В последних 11 матчах команды одержали по 4 победы и три матча завершились вничью.



Посмотрим на календарь и увидим, что уже через неделю «Интеру» играть против «Хетафе» в Лиге Европы, а до этого будет еще и «Аталанта». Очень напряженный и спрессованный календарь и у неаполитанцев, которые все-таки будут иметь чуть больше времени на подготовку к матчу с «Барселоной», но в последнем туре у них в соперниках будет «Лацио».



В такой ситуации, как кажется, командам нет смысла убиваться до предела. Как мне кажется, соперники поберегут силы, поэтому общий тотал матча будет менее 4.5 мяча. Однако, как мне кажется, команды все-таки найдут путь к воротам друг друга. Ставка обе забьют в матчах «Интера» и «Наполи» после рестарта чемпионата срабатывала семь раз. Как вы понимаете, это достаточно солидный перевес в эту пользу.



Также стоит отметить, что после рестарта первенства в матчах с участием «Наполи» тотал не превышал 4 мячей. У «Интера» такое случилось дважды в 11 случаях, с «Брешиа» и «Сассуоло». Еще важно посмотреть на кадровую ситуацию. У «Интера» дисквалифицирован Галльярдини. Весино, Сенси и Де Фрей находятся в лазарете, и рисковать их здоровьем нельзя перед более важными играми. У «Наполи» Мертенс и Манолас по-прежнему находятся в лазарете. Команды поберегут основную часть сил на предстоящие игры. на этот матч я выбираю комбинированную ставку — тотал менее 4.5 мяча и обе забьют», — сказал Неценко.



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