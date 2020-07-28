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«Интер» — «Наполи»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Италии

«Интер» — «Наполи»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Наполи».

Ставка: победа «Интера» за 2.08.

«Скудетто-2020 нашло своего обладателя. Тут никакой интриги не было перед началом сезона, не смог её никто из соперников «Ювентуса» обозначить и в ходе сезона. Сарри и Роналду играли в кошки-мышки с титулом, а не в футбол с соперниками. Конте довольно быстро сошёл с дистанции преследователя. В итоге миланцы идут пока вторыми и ниже четвёртого места, дающего путёвку в ЛЧ, никак не опустятся.

Да и для неаполитанцев, выигравших Кубок Италии и тем самым путёвку в ЛЕ на будущий сезон, принципиального значения игра не имеет. Зато им предстоит на будущей неделе ответная встреча с «Барселоной» в рамках ЛЧ – чем не повод поберечь основных игроков для решающих игр. «Наполи» ни разу не играл в четвертьфинале ЛЧ, и для Дженнаро Гаттузо и его парней победа над «Барсой» – прекрасный шанс войти в историю. Первый матч завершился 1:1, и потому у неаполитанцев и их харизматичного тренера есть великолепная возможность одолеть не самую крутую «Барселону» Кике Сетьена», — сказал Аскеров.

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