«Интер» — «Наполи»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Италии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Наполи».



Ставка: победа «Интера» за 2.08.



«Скудетто-2020 нашло своего обладателя. Тут никакой интриги не было перед началом сезона, не смог её никто из соперников «Ювентуса» обозначить и в ходе сезона. Сарри и Роналду играли в кошки-мышки с титулом, а не в футбол с соперниками. Конте довольно быстро сошёл с дистанции преследователя. В итоге миланцы идут пока вторыми и ниже четвёртого места, дающего путёвку в ЛЧ, никак не опустятся.



Да и для неаполитанцев, выигравших Кубок Италии и тем самым путёвку в ЛЕ на будущий сезон, принципиального значения игра не имеет. Зато им предстоит на будущей неделе ответная встреча с «Барселоной» в рамках ЛЧ – чем не повод поберечь основных игроков для решающих игр. «Наполи» ни разу не играл в четвертьфинале ЛЧ, и для Дженнаро Гаттузо и его парней победа над «Барсой» – прекрасный шанс войти в историю. Первый матч завершился 1:1, и потому у неаполитанцев и их харизматичного тренера есть великолепная возможность одолеть не самую крутую «Барселону» Кике Сетьена», — сказал Аскеров.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Интер» — «Наполи». Прогноз: Лукаку, Эриксен и Инсинье поведут себя по-джентльменски У обоих соперников на носу игры в еврокубках. Травмы — последнее, что им сейчас нужно.