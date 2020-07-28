Курс доллара. Прогноз эксперта: уже сегодня рубль опустится ниже 72

Аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Любопытно, что, несмотря на слабость доллара на международном рынке, нацвалюта в понедельник так и не смогла укрепиться по отношению к «американцу», который сохранил позиции в рамках консолидации в нижней половине коридора 70.00-75.00 рублей. Мы полагаем, что в ближайшей перспективе рубль продолжит движение в этом диапазоне и, вероятно, скоро пробьёт сразу несколько важных психологических отметок, первая из которых в 72.00 может пасть уже сегодня», – сказал Зварич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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