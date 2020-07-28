Букмекеры: Роналду не выиграет гонку бомбардиров Серии А. Лучшим станет Иммобиле

Одной из главных оставшихся интриг последних двух туров Серии А станет борьба Криштиану Роналду и Чиро Иммобиле за звание лучшего бомбардира турнира. 36-й тур внёс существенные коррективы в расстановку сил.
Форвард «Лацио» отметился хет-триком в ворота «Вероны», теперь на его счету 34 забитых мяча. Что до Роналду, то он смог отличиться лишь один раз в матче с «Сампдорией». Более того, на 89-й минуте матча португалец не забил пенальти, отправив мяч в перекладину. У Роналду сейчас 31 гол.
Букмекеры считают, что за оставшиеся два матча Криштиану Роналду не сможет догнать соперника. Поставить на то, что лучшим снайпером Серии А станет Чиро Иммобиле, можно с коэффициентом 1.07. Это примерно 88% вероятности. Шансы Роналду аналитики оценили коэффициентом 7.00 (12%).
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