Гол Роналду в добавленное к первому тайму время помог клиенту БК выиграть 2 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» составил экспресс на сумму 100 тыс. рублей из пяти футбольных матчей. Игрок выбрал следующие исходы:
- тотал больше 1.5 в матче «Шахтёр» — «Смолевичи» за коэффициент 1.57;
- гол в обоих таймах в поединке «Витория Сетубал» — «Белененсеш» за 1.60;
- победа «Ромы» при голе «Фиорентины» за 2.65;
- тотал больше 2.5 во встрече «Верона» — «Лацио» за 1.65;
- гол «Ювентуса» в обоих таймах против «Сампдории» за 1.90;
Общий коэффициент экспресса составил 20.87.
«Шахтёр» разгромил «Смолевичи» со счётом 4:0, «Витория» забила по голу в каждом тайме в ворота «Белененсеша» (2:0), «Рома» выиграла у «Фиорентины» (2:1), а «Лацио» — у «Вероны» (5:1).
Для прохода экспресса оставались голы «Ювентуса» в каждом тайме против «Сампдории». Туринцы долго не могли отличиться, но на седьмой добавленной к первому тайму минуте забил Криштиану Роналду. Во второй половине встречи Федерико Бернардески отправил второй мяч в ворота гостей и установил окончательный счёт — 2:0.
Таким образом, со ставки в 100 тыс. рублей клиент БК получил 2 087 000 рублей.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 28 июля 2020
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:20
- 27 июля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:26
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
- 26 июля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:45
-
16:30