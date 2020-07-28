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Гол Роналду в добавленное к первому тайму время помог клиенту БК выиграть 2 млн рублей

Гол Роналду в добавленное к первому тайму время помог клиенту БК выиграть 2 млн рублей
Ставки / Прогнозы 0

Клиент букмекерской компании «Фонбет» составил экспресс на сумму 100 тыс. рублей из пяти футбольных матчей. Игрок выбрал следующие исходы:

  • тотал больше 1.5 в матче «Шахтёр» — «Смолевичи» за коэффициент 1.57;
  • гол в обоих таймах в поединке «Витория Сетубал» — «Белененсеш» за 1.60;
  • победа «Ромы» при голе «Фиорентины» за 2.65;
  • тотал больше 2.5 во встрече «Верона» — «Лацио» за 1.65;
  • гол «Ювентуса» в обоих таймах против «Сампдории» за 1.90;

Общий коэффициент экспресса составил 20.87.

«Шахтёр» разгромил «Смолевичи» со счётом 4:0, «Витория» забила по голу в каждом тайме в ворота «Белененсеша» (2:0), «Рома» выиграла у «Фиорентины» (2:1), а «Лацио» — у «Вероны» (5:1).

Для прохода экспресса оставались голы «Ювентуса» в каждом тайме против «Сампдории». Туринцы долго не могли отличиться, но на седьмой добавленной к первому тайму минуте забил Криштиану Роналду. Во второй половине встречи Федерико Бернардески отправил второй мяч в ворота гостей и установил окончательный счёт — 2:0.

Таким образом, со ставки в 100 тыс. рублей клиент БК получил 2 087 000 рублей.

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