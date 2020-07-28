Игрок на ставках угадал исход всех матчей АПЛ последнего тура. Зашёл коэффициент 4459.04

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 25 рублей на экспресс из 10 матчей последнего тура английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020.
Игрок выбрал победы хозяев в матчах:
- «Арсенал» — «Уотфорд» за коэффициент 2.20;
- «Манчестер Сити» — «Норвич» за 1.07;
- «Саутгемптон» — «Шеффилд» за 2.15;
- «Челси» — «Вулверхэмптон» за 1.85.
Ещё в четырёх поединках клиент БК взял выигрыши гостей:
- «Бёрнли» — «Брайтон» за 2.95;
- «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» за 2.20;
- «Ньюкасл» — «Ливерпуль» за 1.45;
- «Эвертон» — «Борнмут» за 2.95.
Также игрок поставил на ничьи во встречах «Вест Хэм» — «Астон Вилла» (коэффициент 3.65) и «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» (4.70).
Общий коэффициент экспресса составил 4459.04.
«Арсенал», «Саутгемптон», «Челси», «Брайтон», «Ливерпуль», «Борнмут» и оба «Манчестера» свои матчи выиграли, а два других поединка завершились вничью.
Клиент БК угадал исход во всех 10 матчах АПЛ и со ставки в 25 рублей получил 111 476 рублей.
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