Игрок на ставках угадал исход всех матчей АПЛ последнего тура. Зашёл коэффициент 4459.04

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 25 рублей на экспресс из 10 матчей последнего тура английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020.

Игрок выбрал победы хозяев в матчах:

«Арсенал» — «Уотфорд» за коэффициент 2.20;

«Манчестер Сити» — «Норвич» за 1.07;

«Саутгемптон» — «Шеффилд» за 2.15;

«Челси» — «Вулверхэмптон» за 1.85.

Ещё в четырёх поединках клиент БК взял выигрыши гостей:

«Бёрнли» — «Брайтон» за 2.95;

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» за 2.20;

«Ньюкасл» — «Ливерпуль» за 1.45;

«Эвертон» — «Борнмут» за 2.95.

Также игрок поставил на ничьи во встречах «Вест Хэм» — «Астон Вилла» (коэффициент 3.65) и «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» (4.70).

Общий коэффициент экспресса составил 4459.04.

«Арсенал», «Саутгемптон», «Челси», «Брайтон», «Ливерпуль», «Борнмут» и оба «Манчестера» свои матчи выиграли, а два других поединка завершились вничью.

Клиент БК угадал исход во всех 10 матчах АПЛ и со ставки в 25 рублей получил 111 476 рублей.

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