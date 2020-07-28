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Игрок на ставках угадал исход всех матчей АПЛ последнего тура. Зашёл коэффициент 4459.04

Игрок на ставках угадал исход всех матчей АПЛ последнего тура. Зашёл коэффициент 4459.04
Ставки / Прогнозы 0

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 25 рублей на экспресс из 10 матчей последнего тура английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020.

Игрок выбрал победы хозяев в матчах:

  • «Арсенал» — «Уотфорд» за коэффициент 2.20;
  • «Манчестер Сити» — «Норвич» за 1.07;
  • «Саутгемптон» — «Шеффилд» за 2.15;
  • «Челси» — «Вулверхэмптон» за 1.85.

Ещё в четырёх поединках клиент БК взял выигрыши гостей:

  • «Бёрнли» — «Брайтон» за 2.95;
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» за 2.20;
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль» за 1.45;
  • «Эвертон» — «Борнмут» за 2.95.

Также игрок поставил на ничьи во встречах «Вест Хэм» — «Астон Вилла» (коэффициент 3.65) и «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» (4.70).

Общий коэффициент экспресса составил 4459.04.

«Арсенал», «Саутгемптон», «Челси», «Брайтон», «Ливерпуль», «Борнмут» и оба «Манчестера» свои матчи выиграли, а два других поединка завершились вничью.

Клиент БК угадал исход во всех 10 матчах АПЛ и со ставки в 25 рублей получил 111 476 рублей.

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