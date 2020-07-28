Мужчина обокрал и поджёг ювелирный завод. Он проиграл деньги на ставках

Полиция Костромской области задержала подозреваемого в ограблении и поджоге ювелирного завода.



На одном из ювелирных заводов во время инвентаризации обнаружили недостачу серебра стоимостью 1,4 млн рублей. По данным расследования, изделия украл бывший менеджер предприятия. В его обязанности входила продажа продукции в других регионах страны.



По версии следствия, мужчина проиграл деньги на ставках. Чтобы покрыть убытки, он сдал в ломбард продукцию. Когда на предприятии объявили инвентаризацию, он уволился и решил устроить пожар. Злоумышленник разбил окно цеха, залил туда бензин и бросил спичку. Все его действия попали на камеру.



Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. На него завели два уголовных дела.