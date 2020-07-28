«Интер» — «Наполи»: ставка Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» — «Наполи» в 37-м туре итальянской Серии А сезона-2019/2020.
Ставка: гол Лукаку за 1.90.
«С чемпионством в Италии вопрос закрыли. Думаю, никого не удивила победа «Ювентуса», но в этом сезоне она была более натужной, чем обычно. Если бы конкуренты так часто не теряли очки на ровном месте, тот же «Интер», то всё наконец-то могло измениться в Италии. Сейчас же остаётся бороться за второе место. «Наполи» же максимум может забраться на пятое место, но, скорее всего, он будет даже за пределами топ-6, учитывая форму «Милана». Но «Наполи» же выиграл Кубок Италии, так что в еврокубках он будет.
Мне кажется, что у «Интера» мотивации посерьёзнее, нужно удержаться на второй позиции, уберечь её от «Аталанты» и «Лацио». Матч домашний. Настроение хорошее после игры против «Дженоа». Победили 3:0 на выезде, и Ромелу Лукаку сделал дубль. Так что я бы в этом матче поставил на гол Лукаку. Он в первом круге насолил неаполитанцам, забив два мяча ещё в первом тайме. И сейчас его тяжело будет остановить», — сказал Титов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 28 июля 2020
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:20
- 27 июля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:26
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
- 26 июля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:45