«Интер» — «Наполи»: ставка Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» — «Наполи» в 37-м туре итальянской Серии А сезона-2019/2020.



Ставка: гол Лукаку за 1.90.



«С чемпионством в Италии вопрос закрыли. Думаю, никого не удивила победа «Ювентуса», но в этом сезоне она была более натужной, чем обычно. Если бы конкуренты так часто не теряли очки на ровном месте, тот же «Интер», то всё наконец-то могло измениться в Италии. Сейчас же остаётся бороться за второе место. «Наполи» же максимум может забраться на пятое место, но, скорее всего, он будет даже за пределами топ-6, учитывая форму «Милана». Но «Наполи» же выиграл Кубок Италии, так что в еврокубках он будет.



Мне кажется, что у «Интера» мотивации посерьёзнее, нужно удержаться на второй позиции, уберечь её от «Аталанты» и «Лацио». Матч домашний. Настроение хорошее после игры против «Дженоа». Победили 3:0 на выезде, и Ромелу Лукаку сделал дубль. Так что я бы в этом матче поставил на гол Лукаку. Он в первом круге насолил неаполитанцам, забив два мяча ещё в первом тайме. И сейчас его тяжело будет остановить», — сказал Титов.



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