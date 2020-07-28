«Монреаль» — «Торонто»: прогноз и ставка на контрольный матч НХЛ 29 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на контрольный матч НХЛ «Монреаль» — «Торонто».

Ставка: гол в первые семь минут за 1.89.

«Этот матч ничего не решит, но посмотреть будет любопытно. У «листьев» вернулся Илья Михеев, уже успевший оформить хет-трик в двустороннем матче на тренировке. Россиянин точно добавит драйва атаке.



Пять матчей из шести получились результативными: 2:1 ОТ, 5:2, 6:5 Б, 3:6 и 3:4 ОТ. Соперники соскучились по хоккею и вряд ли станут «катать вату», так что тренд с большим количеством голов имеет хорошие шансы подтвердиться. Тотал больше 6.5 шайбы за 1.98 и ИТБ 3.5 гола «Торонто» за 1.82 смотрятся нормально.



Неплохи варианты «гол в первые 7 минут» за 1.89 и «обе забьют в первом периоде» за 2.31. Даже в регулярном чемпионате дебюты в матчах «Монреаля» и «Торонто» часто получаются ураганными. А уж теперь, когда ответственность не давит и можно смело играть в своё удовольствие, старт тем более должен оказаться событийным».