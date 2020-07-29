«Лацио» — «Брешия»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 37-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Брешия».
Ставка: победа «Лацио» и обе забьют за 2.24.
«Лацио» напрочь завалил рестарт сезона, однако сейчас худо-бедно выправил положение. После обидного поражения от «Ювентуса» (1:2) добыты две победы над крепкими середняками чемпионата Италии — «Кальяри» (2:1) и «Вероной» (5:1). Такой порки «мастифы» не заслуживали, но римлян прорвало.
Хет-трик оформил Чиро Иммобиле, благодаря чему смог оторваться от Криштиану Роналду в гонке бомбардиров. «Бьянкочелести» тем временем продолжают бороться за второе место. Сейчас у них 75 очков, но пока ничего не ясно. «Аталанта» впереди только по дополнительным показателям, а «Интер» оторвался на один балл. При этом в заключительном туре конкуренты сразятся между собой.
Потом расклад у подопечных Симоне Индзаги простой — играть в своё удовольствие в ожидании осечек конкурентов, попутно помогая Иммобиле стать лучшим бомбардиром сезона. Ниже четвёртого места не упасть, Лига чемпионов никуда не денется. Значит, год в любом случае получается неплохим.
В принципе, можно не мудрить и взять классическую ставку «обе забьют» за крепкий коэффициент 1.75. «Лацио» на фоне внушительных кадровых потерь исправно пропускает, а «Брешия» ужасна в обороне, но свой гол забивала в шести из семи предыдущих туров. Вариант посмелее — П1 + обе забьют за 2.24".
- 29 июля 2020
-
08:30
-
08:00
- 28 июля 2020
-
22:19
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:20
- 27 июля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:26
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
- 26 июля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30