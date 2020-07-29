«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»: прогноз и ставка на контрольный матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на контрольный матч НХЛ «Вашингтон» — «Каролина».

Ставка: победа «Каролины» с нулевой форой за 2.10.

«Столичные» просели после мощнейшего отрезка в конце 2019 года, но запаса всё равно хватило, чтобы удержаться в топ-4 Восточной конференции. То есть торопиться с выходом на пик смысла нет: впереди круговой турнир, времени предостаточно. Скорее всего, подопечные Тодда Рирдена далеки от оптимального состояния.



А вот «Каролина» заняла шестое место в конференции и будет сражаться в плей-ин с «Нью-Йорк Рейнджерс». Первый матч состоится уже 1 августа, то есть через двое суток. Тренерский штаб наверняка не станет перегружать лидеров, однако логично предположить, что «ураганы» уже выходят из-под нагрузок.



В принципе, на таком фоне вполне можно проверить П2 с нулевой форой за 2.10. «Вашингтону» некуда спешить, проблемы с обороной никуда не делись, а травма Ильи Самсонова фактически оставила Брейдена Холтби в гордом одиночестве. Американец первую половина сезон провалил, да и ближе к весне особой стабильностью не отличался.



Также стоит рассмотреть вариант «гости откроют счёт» за 1.97. «Кэпс» часто просыпали дебюты и включались на полные обороты ближе к концовке матчей. Велика вероятность, что после долгой паузы им потребуется время на раскачку. Всё же состав довольно возрастной, а у «Каролины», напротив, много молодых хоккеистов".