«Удинезе» — «Лечче»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 29 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Лечче».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.89.

«Лечче» находится на краю пропасти. В четырёх предыдущих турах случились три поражения. Теперь вариантов нет — надо побеждать любой ценой. 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, четыре очка до «Дженоа». Календари у конкурентов сопоставимы — впереди по два середняка, которым уже ничего не нужно. При равенстве очков генуэзцы окажутся выше, поскольку имеют преимущество по дополнительным показателям.



Шансы откровенно невысоки. Дело в том, что у «Удинезе» крайне хорошая оборона для представителя нижней половины турнирной таблицы. А вот «Лечче» слабо выступает на выезде: 11 поражений в 18 матчах при кошмарном балансе голов 20:43. Единственная надежде гостей — разница в мотивации.



В семи из восьми предыдущих поединков в участием «волков» голы забивались в обе стороны. Больше того — во всех семи случаях доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 1.89. Как видно, эта команда честно старается играть в атаку, а теперь у неё не будет выбора, ведь даже при ничьей шансы остаться в элите пропадут.



Соответственно гостям придётся лезть вперёд и раскрываться. «Удинезе» теперь может играть в своё удовольствие, а потому ждём бодрого футбола, в котором не обойдётся без трёх-четырёх мячей. Вряд ли «Лечче» сумеет спастись, но красиво умереть — тоже искусство".