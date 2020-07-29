«Кальяри» — «Ювентус»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 37-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Кальяри» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.87.

«После паузы туринцы не отличаются былой стабильностью. В шести последних турах они добыли две победы, скатали две ничьи и потерпели два поражения. Причём, как правило, проблемы возникали в первую очередь именно на выезде. Впрочем, слишком сильно опасаться «Кальяри» «старой синьоре» едва ли стоит. В последнее время середняк не отличается высокой результативностью. Да и статистика личных встреч полностью на стороне туринцев.



К слову, последний раз они проигрывали красно-синим аж в 2009 году. С тех пор соперники успели повидаться 19 раз. В 16 случаях победителями выходили чёрно-белые, и только три раза красно-синим удалось наиграть на ничью. Показательные цифры.



Любопытно также и то, что в последних семи очных противостояниях «Ювентус» непременно побеждал. А шесть из этих побед оказывались «сухими». При таких раскладах П2 всухую за уверенный коэффициент 2.87 смотрится заманчиво. Альтернативный вариант — П2 с форой (-1), на него букмекеры дают крепкую двойку».