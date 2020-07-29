«Верона» — СПАЛ: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии с коэффициентом 2.40

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Верона» — СПАЛ.

Ставка: СПАЛ не забьёт за 2.40.

«Добиться успеха в предстоящем поединке с «Вероной» будет очень непросто. Игра СПАЛа в гостях, скажем так, оставляет желать лучшего. Достаточно просто сказать, что за 18 выездов в текущем сезоне он потерпел 14 поражений, а забить сумел каких-то 11 голов. Кошмар.

Статистика последних выступлений также играет против аутсайдера. В предыдущих семи играх он проиграл шесть раз. При этом клуб пропустил целых 23 мяча, а забил только три. На таком фоне ставить на гостей практически нереально.



Матч первого круга завершился уверенной победой жёлто-синих со счётом 2:0. На наш взгляд, стоит ожидать чего-то похожего, ведь теперь при прочих равных они будут выступать на своём поле. Так что мы бы проверили ставку «СПАЛ не забьёт» за интересный коэффициент 2.40.



Всё-таки на своём поле «Верона» не даёт спуску никому. По набранным очкам в домашних матчах она входит в топ-8 Серии А, имея в 18 встречах лишь пять поражений. Разница в уровне исполнителей также не вызывает никаких вопросов".