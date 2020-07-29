«Фиорентина» — «Болонья»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Болонья».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.
«Фиорентина» в прошлом туре прервала свою удачную беспроигрышную серию из шести матчей кряду. Трудности возникли с «Ромой» (1:2), у которой команда из Флоренции, собственно, и гостила. Хозяева, конечно, смотрелись интереснее гостей, но, надо сказать, забили оба мяча с пенальти. А вот Рибери с партнёрами за 90 минут сообразил лишь один удар в створ.
Впрочем, в остальном у «фиалок» всё весьма радужно. За 10 игр после паузы они потерпели лишь три поражения. Зато добыли три победы и скатали четыре ничьи, заработав тем самым 13 очков, что полностью обезопасило их от борьбы за выживание. А заодно превратило оставшиеся туры в формальность.
В шести из девяти последних матчей с участием красно-синих пробивался верх. А за 18 выездов в текущем сезоне они умудрились наколотить аж 27 мячей, но и пропустить целых 32. Так что вполне можно подумать над тривиальным тоталом больше 2.5 мяча за сносный коэффициент 1.72.
Статистика полностью на нашей стороне, да и смысла жаться к воротам у соперников нет. Задачи-минимум на сезон давно выполнены, выше уже не забраться, а потому можно просто играть в своё удовольствие и не думать об обороне. Пожалуй, шансы увидеть три-четыре гола при таких раскладах весьма высоки".
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