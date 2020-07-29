«Брентфорд» — «Суонси»: прогноз и ставка на ответный матч полуфинала плей-офф Чемпионшипа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на ответный матч полуфинала Чемпионшипа «Брентфорд» — «Суонси».

Ставка: проход «Суонси» за 2.06.

«Даже на итоговый проход «Суонси» дают замечательный коэффициент 2.06. Подопечные Стивена Купера на своём поле победили со счётом 1:0, отличившись в большинстве. Теперь они отдадут мяч и будут караулить контратаки, которые благодаря наличию сразу нескольких быстрых и техничных футболистов таят в себе серьёзную угрозу. Отыграть на ноль хозяевам вряд ли удастся.

Второй момент — при всём великолепии «пчёлам» не хватает опытных исполнителей, да и психологические проблемы рискуют проявиться. Три поражения подряд с разницей в один мяч — это всегда удар по уверенности в себе. А ведь если «лебеди» забьют, нужно будет побеждать как минимум в два гола.



В общем, сыграем по коэффициенту и возьмём проход валлийского клуба за 2.06. «Брентфорд» растерял слишком много возможностей в последние дни, а Андре Айю и Натан Дайер прекрасно знают, что нужно делать в ключевых поединках".