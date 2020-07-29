Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Брентфорд» — «Суонси»: прогноз и ставка на ответный матч полуфинала плей-офф Чемпионшипа

«Брентфорд» — «Суонси»: прогноз и ставка на ответный матч полуфинала плей-офф Чемпионшипа
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на ответный матч полуфинала Чемпионшипа «Брентфорд» — «Суонси».

Ставка: проход «Суонси» за 2.06.

«Даже на итоговый проход «Суонси» дают замечательный коэффициент 2.06. Подопечные Стивена Купера на своём поле победили со счётом 1:0, отличившись в большинстве. Теперь они отдадут мяч и будут караулить контратаки, которые благодаря наличию сразу нескольких быстрых и техничных футболистов таят в себе серьёзную угрозу. Отыграть на ноль хозяевам вряд ли удастся.

Второй момент — при всём великолепии «пчёлам» не хватает опытных исполнителей, да и психологические проблемы рискуют проявиться. Три поражения подряд с разницей в один мяч — это всегда удар по уверенности в себе. А ведь если «лебеди» забьют, нужно будет побеждать как минимум в два гола.

В общем, сыграем по коэффициенту и возьмём проход валлийского клуба за 2.06. «Брентфорд» растерял слишком много возможностей в последние дни, а Андре Айю и Натан Дайер прекрасно знают, что нужно делать в ключевых поединках".

«Брентфорд» — «Суонси». Прогноз: Андре Айю и Дайер выйдут в финал плей-офф Чемпионшипа
«Пчёлы» показывают замечательный футбол, но слишком часто дают слабину в ключевые моменты.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020