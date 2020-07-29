Руководителей фонда Gafarov and Partners объявили в международный розыск

Набережночелнинский городской суд заочно арестовал основателя фонда Gafarov and Partners Эрика Гафарова и его бизнес-партнёра Дениса Ахметшина по делу о мошенничестве, совершённом организованной группой.
«Сегодня, 28 июля 2020 года, Набережночелнинским городским судом в отношении обвиняемых по указанному уголовному делу 24- и 32-летнего местных жителей, которые. по имеющимся сведениям, пребывают за пределами страны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Рамиль Ахметзянов.
Кроме того, Гафарова и Ахметшина объявили в международный розыск. На обжалование приговора у них есть три дня.
По данным следствия, число потерпевших от действий фонда может достигнуть 100 человек.
- 29 июля 2020
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 28 июля 2020
-
22:19
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:20
- 27 июля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:26
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
- 26 июля 2020
-
20:00