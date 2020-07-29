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Руководителей фонда Gafarov and Partners объявили в международный розыск

Руководителей фонда Gafarov and Partners объявили в международный розыск
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Набережночелнинский городской суд заочно арестовал основателя фонда Gafarov and Partners Эрика Гафарова и его бизнес-партнёра Дениса Ахметшина по делу о мошенничестве, совершённом организованной группой.

«Сегодня, 28 июля 2020 года, Набережночелнинским городским судом в отношении обвиняемых по указанному уголовному делу 24- и 32-летнего местных жителей, которые. по имеющимся сведениям, пребывают за пределами страны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Рамиль Ахметзянов.

Кроме того, Гафарова и Ахметшина объявили в международный розыск. На обжалование приговора у них есть три дня.

По данным следствия, число потерпевших от действий фонда может достигнуть 100 человек.

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