«Фонбет» перечислил свыше 55 млн рублей благотворительным организациям

«Фонбет» продолжает благотворительный проект «Ставка на добро». Букмекерская компания выделила 70 млн рублей на адресную помощь социальным и медицинским учреждениям, нуждающимся семьям и пожилым людям. Адресатам уже перечислили свыше 55 млн рублей.



В июле «Фонбет» направил средства восьми организациям и обеспечил доставку еды ветеранам.

Помощь получили социальные и медицинские учреждения. «Фонбет» помог «Центру содействия семейному воспитанию «Центральный» приобрести средства индивидуальной защиты, детское питание и два интерактивных развивающих пола. Также букмекерская компания закупила медоборудование для лечения детей с признаками острой респираторной инфекции в НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН. Оборудование повысит эффективность диагностики, поможет сотрудникам института прогнозировать течение болезни детей и обеспечивать постоянный контроль за показателями крови.



«Фонбет» направил средства благотворительным фондам. Через фонд «Старость в радость» дополнительную помощь получат дома престарелых в Московской области. Татарстанский фонд «Радость детства» сможет закупить специальные матрасы и тренажеры для детских домов, московский фонд «Адели» – реализовать программу дистанционной реабилитации детей с инвалидностью. Благотворительная организация «Апельсин» из Санкт-Петербурга получила средства на оснащение жилых помещений оборудованием, необходимым для проведения мероприятий по адаптации людей с особенностями развития. Также букмекерская компания перечислила «Апельсину» деньги на оплату работы специалистов-педагогов для обучения детей с инвалидностью.



Совместно с воронежской благотворительной организацией «Общие дети» «Фонбет» оказал помощь Бутурлиновскому и Бобровскому интернатам. Букмекерская компания поддержала и отдельные благотворительные программы организации. Среди них «Выжить без мамы», которая помогает детям-отказникам, и «Крупинка добра», ориентированная на помощь кризисным семьям. Также «Фонбет» поддержал проект по сбору школьных принадлежностей и канцелярских товаров «Скоро в школу».



«Фонбет» перевёл средства в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Дарина» из Ростова-на-Дону. Деньги пойдут на закупку спортинвентаря для лечебной реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.



Ещё одним направлением благотворительной активности «Фонбет» стал совместный проект с фондом «Дарим еду» и рестораном Ribambelle. В рамках сотрудничества «Фонбет» принял участие в организации доставки горячего питания для московских ветеранов.



Узнать больше о проекте «Фонбет» «Ставка на добро» можно на специальной странице.