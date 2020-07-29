«Лацио» — «Брешия»: прогноз Александра Аксёнова на матч Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2020 «Лацио» — «Брешия».



Ставка: победа «Лацио» с форой (-2) за 1.60.



«В прошлом туре «Лацио» провёл необычный матч — вроде бы крупная победа над весьма крепкой «Вероной» со счётом 5:1, но при этом отсутствие подавляющего преимущества со стороны римского клуба. К перерыву счёт был ничейным, и лишь во втором тайме подопечные Индзаги добились уверенного перевеса. Кажется, такой результат говорит о том, что проблемы «Лацио», а после рестарта они были очевидны, позади. Но думается, скорее крупный счёт — это всё-таки стечение обстоятельств. Тем более что серьёзных турнирных мотивацией у бело-голубых теперь нет — место в Лиге чемпионов уже завоёвано. Из локальных интриг — возможность для Чиро Иммобиле дотянуться до «Золотой бутсы». Для этого ему надо забить ещё один мяч и надеяться, что Криштиану Роналду не начнёт забивать пачками в последних двух турах — сейчас итальянец обгоняет португальца на три мяча и имеет равенство с Левандовским.



Ну а игра с «Брешией» — это прекрасная возможность для пополнения голевого счёта. Тем более что соперник «Лацио» уже попрощался с Серией А и не имеет никакой возможности хлопнуть дверью — в последних турах «Брешию» пинают все кому не лень. Так что «Лацио» победит и с весьма солидным перевесом. Ну и Иммобиле наверняка забьёт — думается, команда будет активно работать на своего бомбардира.



Таким образом, мой прогноз на матч «Лацио» — Брешия» — победа с форой минус 2, плюс, в игре будет больше 10,5 углового», — сказал Аксенов.



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«Лацио» — «Брешия». Прогноз: Иммобиле оторвётся от Роналду в гонке бомбардиров Серии А «Ласточки» потерпели пять поражений в шести предыдущих турах Серии А.