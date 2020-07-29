«Сампдория» — «Милан»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру Серии А

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Серии А «Сампдория» — «Милан».



Ставка: гол Ибрагимовича за 1.80.



«Возможно, кто-то из вас в курсе, что я люблю ставить на индивидуальные тоталы. Во-первых, считаю, что это очень увлекательно. А во-вторых, не думаю, что это какая-то угадайка. Здесь есть определённая логика. И вот моя логика.



«Милан» в порядке. Он много забивает и не проигрывает после пандемии — ноль поражений за 11 матчей. «Милан» на ходу — он не проиграл «Аталанте». У красно-чёрных больше сил — «Сампдория» играла на день позже, да ещё и на выезде против «Ювентуса». Энергозатратная была игра. Плюс ко всему думаю, что сейчас для «Сампдории» много не решается. Клаудио Раньери может сыграть в более открытый футбол против «Милана. И значит, будет больше шансов у Ибрагимовича.



«Милан» результативен, его атаки развиваются по-разному. Чалханоглу в хорошей форме, Кастильехо вернулся, по Ребичу вообще не нужны комментарии. Ибрагимович действует там, где ему хочется, он получает много свободы от тренера и партнёров. Недавно была презентация формы «Милана». И в фокусе был именно Ибрагимович. Это говорит о том, что он наверняка продолжит карьеру в «Милане». Он спокоен, сконцентрирован на футболе и может забивать голы.



Не вижу препятствий, чтобы Ибрагимович не забил. Взглянул на общую статистику Златана во встречах с «Сампдорией» — шесть матчей против Генуи и шесть голов. Даже статистика благоволит моему выбору. Ставлю на гол Златана Ибрагимовича с коэффициентом 1.80», — сказал Шнякин.



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«Сампдория» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович, Квальярелла и Чалханоглу возьмут выходной Девять из десяти предыдущих очных встреч получились низовыми.