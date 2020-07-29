«Удинезе» — «Лечче»: ставка Ровшана Аскерова на игру чемпионата Италии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Лечче».
Ставка: победа «Лечче» за 3.00.
«Для фриульцев матч не имеет никакого турнирного значения. Их 42 очка вполне позволяют рассматривать оставшиеся две игры Серии А как тренировочные или товарищеские.
Другое дело – апулийский клуб «Лечче». Для подопечных Фабио Ливерани оставшиеся две игры – борьба за выживание в высшем свете кальчо. «Брешиа» и СПАЛ обречены. Но «Лечче» ещё может посражаться заочно, правда, с «Дженоа», которому предстоит играть в этом туре также с немотивированным «Сассуоло».
Форма «Удинезе» солиднее – команда выиграла две последние встречи, причём одну из них у самого «Юве». Но у «Лечче» ставки выше. Думаю, гости победят с минимальным счётом», — сказал Аскеров.
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