«Удинезе» — «Лечче»: ставка Ровшана Аскерова на игру чемпионата Италии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Лечче».



Ставка: победа «Лечче» за 3.00.



«Для фриульцев матч не имеет никакого турнирного значения. Их 42 очка вполне позволяют рассматривать оставшиеся две игры Серии А как тренировочные или товарищеские.



Другое дело – апулийский клуб «Лечче». Для подопечных Фабио Ливерани оставшиеся две игры – борьба за выживание в высшем свете кальчо. «Брешиа» и СПАЛ обречены. Но «Лечче» ещё может посражаться заочно, правда, с «Дженоа», которому предстоит играть в этом туре также с немотивированным «Сассуоло».



Форма «Удинезе» солиднее – команда выиграла две последние встречи, причём одну из них у самого «Юве». Но у «Лечче» ставки выше. Думаю, гости победят с минимальным счётом», — сказал Аскеров.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Удинезе» — «Лечче». Прогноз: Бекао, Лападула, Шахов и Сапонара устроят веселье в Удине В семи из восьми предыдущих матчей «волков» в Серии А голы забивались в обе стороны.