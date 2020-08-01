«Серия побед с «Фонбет». Копите баллы и получайте бонусы

«Фонбет» запускает «Серию побед» – долгосрочную акцию для всех своих клиентов. Суть в том, чтобы делать ставки, копить баллы и обменивать их на фрибеты. Больше баллов – больше бонусов. Минимальный размер ставки для участия в акции – всего 500 рублей. Среди 500 клиентов, набравших наибольшее количество баллов и попавших в топ, будут разыграны дополнительные фрибеты до 50 000 рублей!
Акция проводится с 27 июля по 23 августа и состоит из четырех этапов. Продолжительность каждого – семь дней. Присоединиться к акции можно в любой момент. На каждом этапе нужно выполнить ряд заданных условий. На первом этапе, проходящем на этой неделе, в зачет идут одиночные ставки на сумму от 500 рублей с коэффициентом не ниже 1.50. Важно: учитываются только выигрышные ставки.
Подробнее прочитать об условиях и подтвердить свое участие можно на странице акции.
- 1 августа 2020
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