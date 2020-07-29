«Торино» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на игру 37-го тура Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Торино» — «Рома».
Ставка: победа «Ромы» и минимум 3 мяча в матче за 2.01.
«Рома» на днях одержала тяжёлую и очень важную победу над «Фиорентиной», которая помогла команде увеличить отрыв от «Милана» до четырёх очков. Римлянам достаточно обыграть в предпоследнем туре «Торино», чтобы забронировать за собой пятое место, позволяющее напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы. Участвовать в квалификационных раундах, понятное дело, никто не хочет. Кстати, теоретически «Рома» может ещё пробиться в Лигу чемпионов, если выиграет текущий розыгрыш ЛЕ.
«Торино» ничего не нужно в турнирном плане. Команда провела слабый сезон и уже ни на что не претендует. Это значит, что нужно отталкиваться от мотивированной команды — «Ромы». В 5 из 6 последних матчей римлян проходила ставка «победа «Ромы» и тотал голов в матче больше (2.5)». Коэффициент на данное событие — 2.01. Я думаю, такой прогноз может оказаться выигрышным», — сказал Керимов.
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