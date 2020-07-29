«Кальяри» — «Ювентус»: прогноз Михаила Поленова на встречу Серии А

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Серии А «Кальяри» — «Ювентус».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.67.
«Зачастую матч в ранге чемпиона даёт козырь сопернику. Если вы посмотрите на статистику предыдущих лет, то увидите, что «Ювентус» после того, как становился чемпионом, играл неудачно.
Однако сегодня для обсуждения я бы выбрал другие критерии. Многое зависит от того, в каком составе выйдет на поле «Ювентус». Гонка чемпионская-то закончена, но бомбардирская ещё актуальна. Думаю, что для Роналду это может быть серьёзным вызовом, поскольку он на рекорд идёт.
Если «Юве» выйдет в составе, далёком от оптимального и почти прогулочном. то это одна история. Если же выйдет в составе мотивированном, то всё пойдёт иначе.
Но и то и другое говорит об одном: надо ждать верхового матча. Если посмотреть цифры «Кальяри», то это команда, которая много забивает и много пропускает. «Ювентус» в любом составе будет дееспособен в атаке.
Ну и самый главный фактор — обе команды в расслабленном режиме, на них ничего не давит. Такие игры, как правило, сопровождаются большим количеством ошибок и голами. Мой прогноз — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67», — сказал Поленов.
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