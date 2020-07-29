«Торино» — «Рома»: прогноз Александра Аксёнова на игру 37-го тура Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2020 «Торино» — «Рома».
Ставка: «Торино» не проиграет за 2.33.
«Рома» проводит очень хороший отрезок в чемпионате Италии — в последних шести матчах лишь одна ничья, остальное — победы. Это позволяет римлянам надеяться на попадание в Лигу Европы в следующем сезоне. Плюс, видимо, и в следующем году столичным коллективом будет руководить португальский специалист Паулу Фонсека, которого ещё несколько недель назад пресса отправляла в отставку. В общем, два предстоящих тура можно провести в спокойствии. Единственная проблема «Ромы» в концовке сезона — это обилие травм. И ранее группа травмированных была обширна, а теперь ещё и Пеллегрини не готов выходить на футбольное поле. Думается, состав у Фонсеки будет весьма необычный — возможно, с первых мгновений в игру войдёт Дзаньола, которого ранее берегли. В общем, будет «Рома» не идеальна.
А в соперниках будет «Торино», который обезопасил себя от вылета в Серию «Б», играет дома и очень надеется концовку провести хорошо. Думаю, турниры могут и не проиграть. Тем более в первом круге «Торино» обыграл «Рому» со счётом 2:0. Правда, тогда римляне были на спаде.
Таким образом, мой прогноз на матч «Торино» — «Рома» — «Торино» не проиграет», — сказал Аксёнов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 29 июля 2020
-
19:15
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:15
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 28 июля 2020
-
22:19
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:20
- 27 июля 2020
-
19:00