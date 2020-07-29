«Торино» — «Рома»: прогноз Александра Аксёнова на игру 37-го тура Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2020 «Торино» — «Рома».



Ставка: «Торино» не проиграет за 2.33.



«Рома» проводит очень хороший отрезок в чемпионате Италии — в последних шести матчах лишь одна ничья, остальное — победы. Это позволяет римлянам надеяться на попадание в Лигу Европы в следующем сезоне. Плюс, видимо, и в следующем году столичным коллективом будет руководить португальский специалист Паулу Фонсека, которого ещё несколько недель назад пресса отправляла в отставку. В общем, два предстоящих тура можно провести в спокойствии. Единственная проблема «Ромы» в концовке сезона — это обилие травм. И ранее группа травмированных была обширна, а теперь ещё и Пеллегрини не готов выходить на футбольное поле. Думается, состав у Фонсеки будет весьма необычный — возможно, с первых мгновений в игру войдёт Дзаньола, которого ранее берегли. В общем, будет «Рома» не идеальна.



А в соперниках будет «Торино», который обезопасил себя от вылета в Серию «Б», играет дома и очень надеется концовку провести хорошо. Думаю, турниры могут и не проиграть. Тем более в первом круге «Торино» обыграл «Рому» со счётом 2:0. Правда, тогда римляне были на спаде.



Таким образом, мой прогноз на матч «Торино» — «Рома» — «Торино» не проиграет», — сказал Аксёнов.



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«Торино» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Смоллинг не пустят «Милан» на пятое место В последних шести турах Серии А римляне добыли 16 из 18 возможных очков.