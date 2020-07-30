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Коронавирус сегодня. Прогноз Геннадия Онищенко: второй волны эпидемии в России не будет

Коронавирус сегодня. Прогноз Геннадия Онищенко: второй волны эпидемии в России не будет
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Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.

«Никаких волн не будет — я вам гарантирую. Коронавирус не настолько мобилен, многие болеют бессимптомно. Тотально вакцинировать россиян от коронавируса нет необходимости. Сейчас у нас есть возможность получить вакцину. И мы можем привить и защитить группу риска, а не тотально вакцинировать от него», — подчеркнул он», — заявил Онищенко.

По оценке экспертов, коронавирус может сорвать Олимпиаду в Токио, которую перенесли на 2021 год. Но всё же, скорее всего, Олимпиада состоится в намеченные сроки. Поставить на то, что открытие Игр состоится вовремя, можно с коэффициентом 1.30. Это примерно 73% вероятности. Сделать ставку на то, что Игры перенесут или отменят, можно за 3.52 (27%).

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