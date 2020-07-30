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Эксперты назвали фаворита боя Хабиб Нурмагомедов — Жорж Сен-Пьер

Эксперты назвали фаворита боя Хабиб Нурмагомедов — Жорж Сен-Пьер
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих ближайших боях. По словам Хабиба, в октябре он проведёт бой с Джастином Гэтжи, а в апреле следующего года — поединок с Жоржем Сен-Пьером. Букмекеры уже предлагают ставки на этот бой.

По оценке аналитиков, Хабиб — фаворит противостояния. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.30. Это примерно 73% вероятности. Шансы Сен-Пьера букмекеры оценили коэффициентом 3.55 (27%).

Жорж Сен-Пьер завершил карьеру в начале 2019 года. Однако он не раз заявлял, что готов вернуться ради боя с Хабибом Нурмагомедовым.

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