СРО БК и ведущие букмекерские компании России выступили против монополизации рынка ставок

Руководство СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК) и топ-менеджеры букмекерских компаний выступили с открытым письмом в адрес президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. В своем обращении лидеры легального рынка просят защитить индустрию от губительной инициативы по «реформированию» букмекерства, исходящей от Федерации бокса.



Федерация бокса России предлагает ликвидировать две эффективно действующие в настоящий момент букмекерские саморегулируемые организации (СРО) и создать вместо них монопольного контролера рынка под эгидой некой государственной публично-правовой компании «Единый регулятор спортивного прогноза».



Письмо в адрес Президента и Премьер-министра страны подписали руководители большинства букмекерских контор из состава СРО БК, и представители компаний из состава Первой СРО. Под обращением с просьбой защитить законопослушный конкурентный бизнес консолидировались такие компании, как «Фонбет», «Олимп», «1хСтавка», «Париматч», «Марафон», «Леон», «Балтбет» и другие. Руководство СРО БК и компаний-участников рынка считают предложение федерации бокса неприемлемым, однобоким, не учитывающим мнение как букмекерского рынка, так и спортивного сообщества в целом.



В последние годы в стране наконец-то сформировалась и развивается отрасль легальных букмекерских услуг, в рамках которой присутствует не один, а порядка десяти сильных брендов. Как следствие, на рынке развилась реальная конкуренция, стимулирующая прогресс лицензионного букмекерства.



С правовой точки зрения букмекеры регулируются высокоэффективным институтом саморегулируемых организаций (СРО). Нынешнее развитие отрасли абсолютно отвечает интересам государства. Это и полный налоговый контроль, и уникальный институт целевых отчислений БК в адрес национальных спортивных федераций в поддержку развития детско-юношеского спорта. Выстроенная система контроля платежей (ставок, выплаты выигрышей) уже несколько лет успешно действует и не вызывает нареканий ни со стороны ФНС, ни со стороны Центробанка.



Участники букмекерского рынка уверены, что недекларируемая, но главная цель Федерации бокса – тотальная монополизация отрасли. Подобное никак не соотносится с законами рыночной экономики и конкурентного бизнеса, поддержку которых провозглашают власти страны.



Представители компаний-участников рынка уверены, что предложение федерации бокса по упразднению института СРО не может считаться приемлемым в виду своего противоречия самой политике государства – созданию прозрачных и равных условий для всех субъектов экономических отношений.



СРО БК и руководители ведущих букмекерских компаний России в своем письме на имя Президента и главы Правительства попросили рассматривать инициативу федерации бокса, как не имеющую под собой юридически-технического и экономического обоснований, а также не имеющую поддержки ни среди подавляющего большинства легальных БК, ни среди других национальных спортивных федераций.



Ранее глава федерации бокса России Умар Кремлёв написал премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложением реформировать букмекерский рынок России. Он предложил ликвидировать действующие саморегулируемые организации и создать государственную публично-правовую компанию «Единый регулятор спортивного прогноза». ППК должна будет контролировать отчисления букмекеров спортивным федерациям и лигам.