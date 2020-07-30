«Фонбет»: инициатива федерации бокса противоречит принципам экономики и конкуренции

В букмекерской компании «Фонбет» прокомментировали обращение СРО букмекеров и ведущих легальных букмекеров к первым лицам России. Букмекеры выступили против инициативы Федерации бокса России реформировать букмекерский рынок страны.
«Мы присоединились к обращению, так как увидели в данной инициативе следующие риски.
Во-первых, она может привести к монополизации. Передача «в одни руки» функций по контролю платежей за интерактивные ставки противоречит принципам рыночной экономики и здоровой конкуренции, сокращение двух ЦУПИС до одного — это вопрос для разбирательства ФАС.
Нас также беспокоит необоснованность предлагаемой инициативы. В тексте инициативы говорится о повышении контроля при осуществлении платежа через ЦУПИС, но, выполняя требования закона, букмекеры предоставляют онлайн чеки по транзакциям клиентов, а ЦУПИСы имеют прозрачную для госорганов систему приёма и выплаты платежей. Так что обоснований этой инициативы мы не видим.
Вызывает вопросы и непрофильность. Почему федерация бокса, её структуры или аффилированные компании смогут сделать то же самое лучше и эффективнее, чем ныне действующие: нет опыта, отсутствие отраслевых знаний, специфика работы с платежами», — заявили в компании.
Кроме того в «Фонбет» считают, что нововведения могут ударить по расходам букмекеров.
«Букмекеров может ожидать увеличение расходной части. Нынешнюю расходную часть по функционированию ЦУПИС участники процесса согласовали на этапе запуска проектов. В случае переформатирования рынка все затратные статьи поползут вверх, бремя этих затрат ляжет на БК и их клиентов и, как следствие, уменьшится доходность всего проекта ввиду оттока части клиентов и возрастания рискованности коэффициентов БК в надежде покрыть излишние расходы. Как в этом случае федерация бокса рассчитывает увеличить отчисления на спорт?» — отметили в компании.
По мнению БК «Фонбет», наилучший вариант для регулирования букмекерского рынка — создание комиссии по игорной деятельности.
«Вариант лучшего регулирования в мире давно найден — это отдельная комиссия по игорной деятельности. Этот институт снимает узконаправленную нагрузку с ФНС РФ, постоянно находится в диалоге с отраслью и может регулировать государственные целевые отчисления в интересах популяризации и поддержки недофинансируемых федераций, предоставляя объективную отчётность правительству РФ», — подчеркнули в компании.
Ранее глава Федерации бокса России Умар Кремлёв написал премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложением реформировать букмекерский рынок России. Он предложил ликвидировать действующие саморегулируемые организации и создать государственную публично-правовую компанию «Единый регулятор спортивного прогноза». ППК должна будет контролировать отчисления букмекеров спортивным федерациям и лигам.
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