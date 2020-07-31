«ПСЖ» — «Лион»: прогноз и ставка на финальный матч Кубка французской лиги 31 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч финала Кубка французской лиги «ПСЖ» — «Лион».

Ставка: победа «ПСЖ» всухую за 3.10.

«Лион» долго запрягал и в первой половине сезона находился в нижней части турнирной таблицы, но постепенно назначение Руди Гарсии принесло плоды. Результаты худо-бедно наладились, поражений становилось всё меньше, а потому на момент приостановки первенства «ткачи» находились в одном очке от пятого места Лиги 1.



Проблема одна — у них не было полноценной игровой практики с марта. Товарищеские матчи — это, конечно, интересно, но официальных игр они не заменят. А ведь на носу ещё и ответный поединок с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Многое будет зависеть от физического состояния коллектива, ведь с «ПСЖ» им придётся много двигаться без мяча.



«Лион» наверняка сыграет в три центральных защитника, против того же «Ювентуса» Руди Гарсия выставил схему 3-5-2. Парижане в финале Кубка Франции никуда не торопились даже в численном большинстве, показывая аккуратный и прагматичный футбол. Плюс потеря Мбаппе, которая непременно скажется на атакующем потенциале.



Всё же связка Килиана с Неймаром была в порядке, а тут придётся перестраиваться практически на ходу. «Ткачи» же при новом тренере стали пропускать реже, но и забивают не особенно часто. Скажем, в заключительных четырёх турах Лиги 1 они ни разу не пробили верх — 1:1, 2:0, 2:0, 0:1.



От этого и оттолкнёмся, благо что букмекеры задирают коэффициенты на тотал и ждут голевой феерии. Травмы перед Лигой чемпионов никому не нужны, поэтому ждём довольно корректной игры. Аутсайдер выставит трёх центральных защитников, а фаворит не станет гнаться за крупным счётом, как было и в финале Кубка Франции.



На таком фоне недурно выглядит П1 всухую за сумасшедший коэффициент 3.10, варианты попроще — ИТМ 1 гола «Лиона» за 1.80, а также П1 + тотал меньше 5.5 гола за 1.70. Конкретный выбор зависит от вашей склонности к риску".