«Динамо-Брест» — «Витебск»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Высшей лиги Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Витебск».
Ставка: «Витебск» не проиграет за коэффициент 2.24.
«Витебск» долго разгонялся, но наконец-то выпрыгнул из засады и занял седьмое место. Он, в отличие от своего ближайшего соперника, сыграл все 19 матчей, в которых набрал 29 очков. А плотность таблицы такова, что минское «Динамо», расположившись на четвёртом месте, имеет в своём активе только на один балл больше.
Витебляне за 19 туров имеют всего четыре поражения, что является одним из лучших показателей в первенстве. При этом на последние 12 матчей пришлось лишь одно поражение.
«Динамо-Брест» в прошлых матчах несколько растеряло форму, поскольку из-за вспышки коронавируса тренировочный процесс оказался скомкан. А ещё ключевым может стать и тот факт, что основного голкипера Павла Павлюченко заменили уже на 28-й минуте последнего матча с «Ислочью». Так что можно вполне подумать над классическим Х2 за уверенный коэффициент 2.24.
«Витебск», пожалуй, одна из самых сдержанных команд в Высшей лиге. На данный момент она имеет только 20 забитых и 18 пропущенных мячей. То есть в среднем за игру с её участием забивается два гола.
К слову, в предыдущих семи матчах «северян» только однажды был пробит верх. А при таких раскладах тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.70 выглядит довольно сносно. Альтернативный вариант — ИТМ1 1.5 мяча за коэффициент 2.15.
Статистика личных встреч на нашей стороне. В предыдущих четырёх очных противостояниях витебляне и брестчане оформили каких-то четыре мяча в обе стороны. А в десяти последних встречах лишь три раза забивалось больше двух голов".
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