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Курс доллара. Прогноз аналитика: рубль продолжит снижение

Курс доллара. Прогноз аналитика: рубль продолжит снижение
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Аналитик банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.

«В ближайшей перспективе рубль в обеих валютных парах продолжит снижение. Уже на следующей неделе национальная валюта ещё сильнее уйдёт в сторону понижения, реагируя на сезонное сокращение притока валюты от торговых операций, а также на снижение операций российского Минфина на валютном рынке», – сказал Кадулин.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.

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